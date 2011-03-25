-MYANMAR'DAKİ DEPREMDE 60 ÖLÜ YANGON (A.A) - 25.03.2011 - Myanmar'ın doğu kesiminde dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, son belirlemelere göre 60 kişi öldü. Myanmarlı bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, Myanmar'ın da yer aldığı bütün Hindiçin yarımadasında ve Çin'de de hissedilen depremde, ölenlerin sayısının 60'a yükseldiğini, 90 kişinin yaralandığını ve 130 binanın da yıkıldığını bildirdi. Daha önce yapılan açıklamada, en az iki kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtilmişti.