Myanmar’da yasaklı lezzetler

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da nesli tükenmekte olan hayvanlar, restoranlarda müşterilere sunuluyor. Yenen hayvanlar arasında maymun, su hamuru ve ayı dahi bulunuyor.

Budizm'in önemli ziyaret yerlerinden olan Myanmar'daki “Altın Kaya“ Budist tapınağını ziyaret edenler farklı lezzetlerle karşılaşıyor.

Tapınağın çevresindeki bazı restoranlarda öğle ya da akşam yemeklerinde müşterilerine, nesli tükenmekte olan vahşi hayvanlardan yapılan yemekler sunuluyor.

Yenen hayvanlar arasında maymun, yılan ve su samurunun yanı sıra oklu kirpi, bir yaban kedisi türü olan balıkçı kedi, Malaya ayısı, 'havlayan geyik' olarak da bilinen Munçak bulunuyor.



'Kızarmış, haşlanmış ya da tütsülenmiş'



Alman basın ajansı dpa'ya konuşan restoran sahibi Shan Lay, “Kızarmış, haşlanmış. füme olarak ya da lezzetli bir köri sos eşliğinde sunuyoruz. Küçük porsiyon 5 bin Kyat (4,35 Euro), orta porsiyon 8 bin Kyat ve büyük porsiyon 10 bin Kyat“ dedi.

Tapınağa ziyarete gelenler arasında başta Çinliler olmak üzere Myanmarlılar, nesli tükenmekte olan hayvanları yerken tereddüt etmiyor.



'Yabani hayvanları satın alıyoruz'



Etler genellikle Tayland sınırındaki ormanlık bölgeden geliyor. Restoran sahibi, “Profesyonel avcıların avladığı yabani hayvanları satın alıyoruz“ diyor.



İhracatı da yapılıyor



Hayvan koruma örgütlerinin verilerine göre, yabani hayvanlar sadece iç pazarda talep görmüyor. Çin, Tayland ve Laos gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Yabani hayvan ticaretinin büyüklüğü bilinmiyor.

2011 yılının mart ayında yapılan seçimlerin ardından devlet başkanlığı görevini devralan eski general Thein Sein, sivil bir yönetim kurulmasıyla ülkede reform sürecini başlattı.

Thein hükümetinin hedefleri arasında nesli tükenmekte olan yabani hayvanların kaçak avlanması ve ticaretinin yapılmasının önüne geçme de bulunuyor. Fakat orman idaresindeki personel eksikliği ve para sorunu ilerleme sağlanmasını yavaşlatıyor.

(Deutsche Welle Türkçe)