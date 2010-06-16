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Dünya

Myanmar'da sel: 46 kişi öldü

Myanmar'da aşırı yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 46 kişi öldü.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - Myanmar'da aşırı yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 46 kişi öldü.


  


Devlet televizyonu MRTV, bu hafta ülkenin batısını etkisi altına alan yağışların yol açtığı sellerde, Maungdaw'da 28, Buthidaung'da da 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, yine Buthidaung'da 4 kişinin yaralandığını duyurdu.


Meteoroloji Dairesi, Maungdaw'da bir günde metre kareye 34 santimetre yağış düştüğünü açıkladı.


Yağışlardan Yangon'un yaklaşık 550 kilometre kuzeybatısındaki Mrauk Oo ve Kyauk Taw kentlerinin de etkilendiği belirtildi.


Eski adı Burma olan Myanmar'ı 2008 yılında vuran kasırga, ülkede en az 140 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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