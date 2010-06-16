Myanmar'da sel: 46 kişi öldü

T24 -

Devlet televizyonu MRTV, bu hafta ülkenin batısını etkisi altına alan yağışların yol açtığı sellerde, Maungdaw'da 28, Buthidaung'da da 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, yine Buthidaung'da 4 kişinin yaralandığını duyurdu.Meteoroloji Dairesi, Maungdaw'da bir günde metre kareye 34 santimetre yağış düştüğünü açıkladı.Yağışlardan Yangon'un yaklaşık 550 kilometre kuzeybatısındaki Mrauk Oo ve Kyauk Taw kentlerinin de etkilendiği belirtildi.Eski adı Burma olan Myanmar'ı 2008 yılında vuran kasırga, ülkede en az 140 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.