Myanmar’da nüfus sayımı başladı



Myanmar'da bugün başlayan ve 10 Nisan'a kadar devam edecek nüfus sayımda 12 milyon eve ulaşılması bekleniyor. Bundan yaklaşık 30 yıl önce yapılan oylamada çeşitli etnik ve dinî gruplar sayılmadığı için Myanmar'ın nüfusunun ne kadar olduğu tam bilinmiyor. Tahminlere göre ülkede 60 milyon insan yaşıyor ve bunların çoğunluğunu Budistler oluşturuyor.

Myanmar'da yapılan nüfus sayımında 10 binden fazla sayım görevlisi görev yapacak. Sayım Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından da destekleniyor. Sayım sırasında yaş, medeni hal, temiz suya erişim, engellilik gibi çeşitli veriler de toplanacak. Bu veriler ışığında altyapının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Nüfus sayımında etnik ve dinî kökene dair sorularsa tartışma konusu. Myanmar hükümeti ülkede baskı gören Müslüman azınlığın kendini Rohingya olarak tanımlamasını ve bu şekilde sayılmasını yasakladı. Yıllardır ülkede yaşayan topluluktan kendilerini Bengal olarak tanımlamaları isteniyor ve Rohingya resmi bir azınlık statüsü olarak tanınmıyor. Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık hakkı verilmediği gibi komşu Bangladeş'ten gelen yasadışı göçmenler olarak değerlendiriliyorlar. Bu nedenle bir işte çalışamıyor, eğitim göremiyor, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar.

Budist aşırı milliyetçiler Rohingya Müslümanlarının resmi azınlık statüsü kazanmasına yol açacağı gerekçesiyle nüfus sayımını boykot edeceklerini açıkladı. Özellikle Arakan'da Müslüman azınlığa yönelik yeni saldırılardan endişe ediliyor. Son iki yılda bu eyalette düzenlenen saldırılarda en az 280 kişi öldü, yaklaşık 240 bin kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.