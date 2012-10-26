Myanmar'da Müslümanlarla Budistler çatıştı: En az 112 ölü

Myanmar'ın Arakan bölgesinde Budist ve Müslümanlar arasında, son bir haftada yeniden başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısı 112'yi aştı, 2 binden fazla ev ateşe verildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Myanmar hükümetine olayların sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Myanmar'da Müslümanlar ve Budistler arasında gerilim yine tırmandı. Ülkenin batısındaki Arakan bölgesinde Pazar gününden bu yana Rakhine Budistleri ile Rohingya Müslümanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar, Çin'in milyarca dolarlık boru hattı yatırımının bulunduğu Kyaukpyu kentine de sıçramış durumda.



Çatışmalarda onlarca kişi ölürken yüzlerce ev ateşe verildi. Zarar gören binalar arasında ibadet yerleri de bulunuyor. Bölgedeki hastaneler yaralılarla dolup taştı. (NTV)

Rohingya Müslümanları'nın yine göç yollarına döküldüğü belirtiliyor.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'ın sözcüsü, çatışmaların devam etmesi halinde ülkedeki siyasi reform sürecinin tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Reform yanlısı hükümetin işbaşı yapmasıyla Myanmar'a uyguladığı ambargoları kaldıran Amerika Birleşik Devletleri de tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da Myanmar hükümetine olayların sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Açıklamada, bölgeye gönderilen insan yardımların Myanmar makamlarıyla eşgüdümlü olarak devam ettiği vurgulandı.

Arakan bölgesinde geçen Haziran'da başlayan çatışmalarda resmi rakamlara göre yaklaşık 90 kişi ölmüştü. 75 bin kişi de evlerini terketmek zorunda kalmıştı.

Myanmar hükümeti, sayıları 800 bini bulan ve yoğun ayrımcılığa maruz kalan Rohingya Müslümanları'na vatandaşlık vermeyi reddediyor.