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Dünya

Myanmar'da Müslüman köyüne baskın

Yine tansiyonun yükseldiği ülkede, bir grup Budist, Müslümanların yaşadığı köyü bastı

03 Ekim 2013 10:46

Yüzlerce Budist, Arakan bölgesinde Müslümanların yaşadığı bir köyü bastı. Baskında 5 kişi ölürken onlarca ev ateşe verildi.
 
Myanmar'dan yine çatışma haberi geldi.
 
Müslümanlar, saldırganların yaklaşık 1000 kişi olduğunu, polisin baskını önlemek için hiçbir şey yapmadığı ileri sürerken, köylülerin çoğunun korkudan evlerine gidemediği ve ormanda kaldığı kaydedildi.
 
Saldırı, Devlet Başkanı Thein Sein'in Budistler ve Müslümanlar arasındaki gerginliğe çözüm bulmak amacıyla Arakan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti.
 
Sein, 2 yıldır süren çatışmaların dinmesi için yeteri kadar çaba sarf etmemkle eleştiriliyor.
 
Myanmar'da Müslümanlar, 60 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturuyor. Arakan bölgesindeki çatışmalarda 200'den fazla Müslümanın öldüğü, binlercesinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

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