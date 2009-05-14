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Dünya

Myanmar^da muhalefet liderinden ev hapsi ihlali

14 Mayıs 2009 12:09

Myanmarlı muhaliflerin lideri Aung San Suu Kyi'nin, ev hapsinde tutulduğu sırada kendisini ziyaret eden Amerikalıyla bağlantısı olduğu ve tutukluluk koşullarını ihlal ettiği için yargılanacağı bildirildi.

Suu Kyi'nin Ulusal Demokrasi Partisinden bir yetkili, Nobel ödüllü muhalif liderin bugün tutulduğu evden Insein cezaevine nakledileceğini, yargılanacağı günün henüz belirlenmediğini söyledi.

Yangon'a bu ay başında turist vizesiyle geldiği öğrenilen Amerikalının, Aung San Suu Kyi'yle buluşmak için bir gölü yüzerek geçtiği ve daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirilmişti.

Muhalif liderin avukatı Kyi Win, 53 yaşındaki Amerikalı John Willian Yeattaw'un kendi başına hareket eden bir maceracı olduğunu, muhalif liderin evin yakınlarında saklanarak 2 gün geçirdiği söylemişti.

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