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Dünya

Myanmar'da muhalefet davası yabancı basına açıldı

20 Mayıs 2009 12:08

Myanmar askeri rejimi, ilk kez yabancı gazeteci ve diplomatların, muhalefet lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı mahkemede gözlemci olmalarına izin verdi.

Myanmar Enformasyon Bakanlığı, uluslararası tepkilerin ardından 5 yabancı gazeteci ile 5 yerli gazetecinin öğleden sonraki oturuma katılabileceklerini bildirdi.

Yetkililer, ayrıca ülkedeki bütün elçiliklerin mahkemeye bir diplomat gönderebileceklerini söyledi. Amerikalı bir konsolosluk yetkilisi, duruşmalara katılmalarına izin verildiğini, ancak mahkemeyle ilgili diğer süreçlerin basına ve kamuoyuna kapalı olduğunu belirtti.

Son 19 yılının 13 yılını ev hapsinde geçiren Suu Kyi'nin gözaltı süresinin 27 Mayıs'ta bitmesi gerekiyordu. Ancak, bu süre dolmadan Amerikalı bir kişinin yasal izin almadan Suu Kyi'nin bulunduğu eve gelmesiyle muhalefet liderinin gözaltı kurallarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Tutuklanan Suu Kyi hakkında yeni bir yasal süreç başlatılmıştı.

Davanın açılmasına neden olan ABD vatandaşı John William Yettaw'ın, Suu Kyi'nin göz hapsinde tutulduğu evinin yakınındaki gölü yüzerek geçip, muhalefet liderinin evinde 3 gün geçirdiği önü sürülüyor. Yettaw da,seyahat kurallarını ihlal etmek, başkalarını yasaları çiğnemeye teşvik ve yasak bölgeye girmek suçlarından yargılanıyor.

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