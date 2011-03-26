-MYANMAR'DA İBRETLİK ÇEVRE CEZASI YANGON (A.A) - 26.03.2011 - Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Çin malları satan Yan Marayi Dau Kyü, doğaya zarar veren plastik torba stoku bulundurduğu gerekçesiyle 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski başkent Yangon'dan (Ranguun) sonra ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay'daki Yadanarpon pazarında tezgahı olan Dau Kyü'nün satış yerinde, çöp olarak tabiatta ancak 500 ila 1000 yılda eriyen 100 torbalık 18 koli bulunması üzerine, 2 yıl önce konan yasa çerçevesinde ilk ceza kesildi. Eski adı Birmanya ve Burma olan Myanmar'da, yeni başkent Napyitav'da da doğayı korumak için benzer tedbirler alınmış durumda. Dünyada her yıl plastik poşetler yüzünden yaklaşık bir milyon deniz kuşu, 100 bin deniz memelisi ve sayısız balık ölüyor. Doğa, bu sentetik maddeyi ayrıştıramıyor ve doğada yok olma süresi 500 ile 1000 yıl arasında değişiyor.