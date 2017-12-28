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Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakılacak

TRT World çalışanlarından 2'si hakkındaki ek suçlamalar düşürüldü

28 Aralık 2017 13:18

Myanmar'da 10 Kasım'da ruhsatsız insansız hava aracı (drone) bulundurmaktan 2 ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine yöneltilen ek suçlamaların düşürüldüğü bildirildi. Ekibin avukatı, TRT World adına çalışan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin'e yöneltilen ülkeye drone sokmak suçlamasının düşürüldüğünü belirtti.

Avukat, Lau ve Mok'un, yerel çalışanlarla 5 Ocak'ta serbest bırakılacağını ifade etti.

 

Reuters muhabirlerinin gözaltı süresi uzatıldı

 

Öte yandan, 12 Aralık'ta gözaltına alınan Reuters çalışanı iki gazetecinin gözaltı süresi dün uzatıldı. "Devlet Sırları Yasası"nı çiğnemekle suçlanan gazetecilerin, 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkması kararı alındı.

Myanmar'da parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

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