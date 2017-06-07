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Dünya

Myanmar'da düşen askeri uçağın enkazına ulaşıldı

Uçakta 104 yolcu vardı

07 Haziran 2017 18:01

Myanmar'da taşıdığı 116 yolcuyla kaybolan askeri uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi verildi.

Myanmar ordu sözcüsü General Myat Min Oo, 105 yolcu ve 11 kişilik mürettebatı taşıyan Y-8 tipi askeri uçakla irtibatın Myeik'ten havalandıktan bir süre sonra kesildiğini söylemişti. 

Açıklamada "Uçak, Dawei kentinin yaklaşık 30 kilometre batısındayken iletişim yerel saatle 13:35'de aniden kesildi" ifadesine yer verildi.


Uçağın askeri personel ve ailelerini taşıdığı belirtilmişti. 

Askeri uçak ve gemiler, Myanmar'ın güneydoğusunda Andaman Denizi sahilinde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

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