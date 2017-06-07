Myanmar'da düşen askeri uçağın enkazına ulaşıldı

Myanmar'da taşıdığı 116 yolcuyla kaybolan askeri uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi verildi.
Myanmar ordu sözcüsü General Myat Min Oo, 105 yolcu ve 11 kişilik mürettebatı taşıyan Y-8 tipi askeri uçakla irtibatın Myeik'ten havalandıktan bir süre sonra kesildiğini söylemişti.
Açıklamada "Uçak, Dawei kentinin yaklaşık 30 kilometre batısındayken iletişim yerel saatle 13:35'de aniden kesildi" ifadesine yer verildi.
Uçağın askeri personel ve ailelerini taşıdığı belirtilmişti.
Askeri uçak ve gemiler, Myanmar'ın güneydoğusunda Andaman Denizi sahilinde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.