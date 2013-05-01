Myanmar'da camileri yakıp evleri ateşe verdiler

Myanmar'ın iç kesimlerinde Budistlerin 2 cami ile Müslümanlara ait 157 evi ateşe vermesi sonucu yaralanan 10 kişiden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, başkent Yangon'un 110 kilometre kuzeyindeki Okkan kentinde düzenlenen saldırıların ardından çok sayıda Müslümanın evlerini terk ederek civardaki ormanlık alanda saklandığını söyledi.

Kent sakinleri, yaklaşık 400 Budist'in sopalar ve tuğlalarla Müslümanlara ait iş yerlerine saldırdığını belirtti. İki camiyi ateşe veren Budistlerin, daha sonra her birinde en az 60 ev bulunan 3 Müslüman köyüne saldırı düzenlediği öğrenildi.

Polis yetkilileri, saldırılar sırasında yaralanan 10 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güvenlik güçleri, 18 saldırganın gözaltına alındığını, kente 300 takviye polisin gönderildiğini belirtti,

Myanmar'ın 60 milyon nüfusunun sadece yüzde 4'ünü oluşturan Müslümanlar, vatandaş sayılmıyor ve sık sık Budistlerin saldırısına uğruyor.

Geçen yıl Myanmar'ın Arakan eyaletinde Budistler tarafından düzenlenen saldırılarda çoğu Müslüman yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirmişti. Yüzlerce ev ve iş yerinin ateşe verildiği çatışmalar yüzünden 125 bin kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

İnsan Hakları İzleme örgütü, geçen hafta yayımladığı 153 sayfalık raporda, Myanmarlı yetkilileri, Arakan eyaletinde Rohingya Müslümanlarına karşı etnik temizlik yapmakla suçlamıştı. Örgütün Asya'dan sorumlu Müdür Yardımcısı Phil Robertson, şunları ifade etmişti:

'Myanmar hükümeti, evlerini terk etmek zorunda kalan Müslümanlara yardım ulaştırılmasını engelleyerek ve seyahat özgürlüklerini kısıtlayarak etnik temizlik kampanyasına katkı sağlamaktadır. Saldırılara bir an önce son vermemesi ve sorumlu kişileri adalet önüne çıkarmaması durumundaMyanmar hükümeti, ülkedeki etnik ve dini azınlıkları hedef alan şiddet olaylarından sorumlu olacaktır.'