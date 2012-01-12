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Dünya

Myanmar'da 651 mahkum serbest bırakılıyor YANGON (A.A)

12 Ocak 2012 18:17

-Myanmar'da 651 mahkum serbest bırakılıyor YANGON (A.A) - 12.01.2012 - Myanmar'da yeni af kapsamında 651 mahkum yarından itibaren serbest bırakılacak. Myanmar devlet televizyonu ve radyosu, tutukluların "ulusun inşasına destek verebilmeleri için" salıverileceklerini duyurdu. Serbest bırakılacak mahkumlar arasında siyasi suçlular olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Myanmar'da yeni hükümet demokratik reformlar kapsamında geçen Mayıs ayından beri çok azı siyasi 27 binden fazla tutukluyu affetti. Myanmar'a yaptırım uygulayan Batı ülkelerinin öncelikli talepleri arasında askeri rejim sırasında tutuklanan siyasi mahkumların serbest bırakılması yer alıyor.

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