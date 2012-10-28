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Dünya

Myanmar'da 22 bin Müslüman evini terk etti

Myanmar yönetiminin verdiği bilgiye göre, son bir hafta içinde 22 bin 587 kişinin evini terk ettiğini, yaklaşık 4 bin 665 evin küle döndüğünü bildirdi

28 Ekim 2012 12:30

Myanmar yönetimi, Birleşmiş Milletler'e, ülkenin batısında Bangladeş sınırındaki Arakan (Rakhine) eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle çoğu Müslüman 22 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.

BM'nin, Myanmar'ın Yangon kentindeki yetkililerinden Ashok Nigam, bu sabah itibariyle Myanmar yönetiminin verdiği bilgiye göre, son bir hafta içinde 22 bin 587 kişinin evini terk ettiğini, yaklaşık 4 bin 665 evin küle döndüğünü bildirdi.

Nigam, evini terk edenlerden 21 bin 700'ünün Müslüman olduğunu ve Müslümanlara ait 4 bin 500 evin ateşe verildiğini kaydetti.    

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi ise, bu haftaki olaylarda 84 kişinin öldüğünü belirtti.

Myanmar'da 21 Ekim Pazar günü Rakhine Budistleri ve Rohingya Müslümanları arasında şiddet olayları yeniden patlak vermiş ve Müslüman nüfus Bangladeş sınırına doğru yeni bir göç akını başlatmıştı.

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