Myanmar ve Bangladeş, Arakanlı Müslüman sığınmacıların geri dönmesinde anlaştı

Myanmar ve Bangladeş, Myanmar ordusu ve milislerin şiddetinden Bangladeş'e kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın ülkelerine dönmesi konusunda mutabakat anlaşması imzaladı.

Myanmar İş, Göç ve Nüfus Bakanlığı Müsteşarı Myint Kyaing, "Bangladeş formları bize gönderdikten sonra mümkün olduğunca çabuk şekilde Arakanlı Müslümanlar geri almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Kyaing'in sözünü ettiği formlar Arakanlı Müslüman sığınmacıların Myanmar'ın Arakan vilayetindeki evlerine geri gönderilmeleri öncesinde kişisel bilgilerini belirtmek zorunda oldukları kayıt belgeleri.

Ağustos ayında başlayan ve Birleşmiş Milletler'in 'etnik temizlik' olarak adlandırdığı şiddet eylemleri nedeniyle Bangladeş'e yaklaşık 620 bin Arakanlı Müslüman sığınmıştı.