Myanmar ordusu sivillere ateş açtı: En az 80 kişi hayatını kaybetti

Myanmar ordusunun, askeri darbeye karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre askerler, protestoculara silahlarla ateş açtı ve el bombası kullandı. Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. "Her gölgeye ateş ediyorlar" diyen Ye Htut adlı bir protesto grubu, açılan ateşi "Soykırım gibi bir şey" sözleriyle aktardı.

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