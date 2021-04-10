Myanmar ordusu sivillere ateş açtı: En az 80 kişi hayatını kaybetti

Myanmar ordusunun, askeri darbeye karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre askerler, protestoculara silahlarla ateş açtı ve el bombası kullandı. Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. "Her gölgeye ateş ediyorlar" diyen Ye Htut adlı bir protesto grubu, açılan ateşi "Soykırım gibi bir şey" sözleriyle aktardı.
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.