-Myanmar muhalif Zarganar'ı serbest bıraktı YANGON (A.A) - 12.10.2011 - Myanmar hükümeti, ünlü muhalif Zarganar'ı ülke genelinde ilan edilen af kapsamında serbest bıraktı. Hükümet tarafından atanan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun siyasi mahkumları serbest bırakmasını istemesi üzerine yeni Devlet Başkanı Thein Sein, dün 6,359 mahkumu affettiğini açıklamıştı. Zarganar, 2008 yılında iktidardaki askeri cuntayı 240 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Nergis Kasırgası sırasında önlem almakta gecikmekle eleştirdiği için tutuklanmıştı.