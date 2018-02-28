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Dünya

Myanmar, İngiliz vekillere vize vermedi

İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyeleri, Myanmar ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı

28 Şubat 2018 01:07

Myanmar, İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyelerine vize vermedi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Uluslararası Kalkınma Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın Londra Büyükelçiliğinin komisyon üyesi milletvekillerinin bu ülkeye yapacağı ziyaret için vize taleplerini reddettiği bildirildi.

Komisyon Başkanı Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarının vize vermeyi reddetmesini "son derece büyük bir hayal kırıklığı" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan Müslümanları ile ilgili raporunun sonucu olduğunu düşünmekten kaçınmak zor." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da başta Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii olmak üzere bazı yetkililerle resmi temasta bulunmayı planladığını belirten Twigg, vize taleplerinin reddedilmesi yüzünden bu kapsamda alınan randevuların da iptal olduğunu kaydetti.

 

 

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