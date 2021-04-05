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Dünya

Myanmar Güzellik Kraliçesi, askeri darbeye karşı çağrı yaptı: Myanmar'a yardım edin

05 Nisan 2021 09:15

Myanmar Güzellik Kraliçesi Han Lay, Miss International için gittiği Tayland'da ülkesinde yaşanan darbeye karşı açıklamalarda bulundu. Lay "Lütfen Myanmar'a yardım edin, sizin acil uluslararası yardımınıza ihtiyacımız var" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, bir ay önce Myanmar'ın en büyük kendi Yangon'da darbe karşıtı protestolara kendisi de katılan 22 yaşındaki güzellik kraliçesi Han Lay, yarışma için gittiği Tayland'a darbeye karşı açıklama yaptı.

Han Lay "Bugün benim ülkem Myanmar'da çok sayıda insan ölüyor. Lütfen Myanmar'a yardım edin, sizin acil uluslararası yardımınıza ihtiyacımız var" dedi. Yangon Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisi olan Han Lay, Tayland'daki yarışma platformunu, Myanmar hakkında dünyaya konuşmak için kullandığını söyledi.

BBC ile telefonda konuşan Lay "Myanmar'da gazeteciler gözaltına alınıyor bu yüzden ben konuşmaya devam ettim" dedi. Lay, Tayland'da yaptığı açıklamalarla ilgili ülkeye dönmekle ilgili endişeleri olduğunu söyledi. Lay "Myanmar'daki askeri darbe hakkında konuşunca ailem ve güvenliğim üzerine çok endişelendim. Arkadaşlarım dönmememi söyledi" dedi. 

 
 Myanmar'da geçen hafta darbe karşıtı konuşan 18 ünlü ve sosyal medya fenomenine soruşturma başlaıtlmıştı. 

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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