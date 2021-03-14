Myanmar’daki darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Voice of Myanmar’a göre, gece yarısı başlayan ve öğle saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde süren protestolara güvenlik güçleri gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylar sonucu Mandalay'daki protestolarda 2’si kadın 5 kişi yaşamını yitirirken 10’dan fazla kişi yaralandı. Yangon'da 4 kişi yaşamını yitirirken Pyay şehrindeki gösterilerde, 19 yaşında bir öğrencinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2’ye çıktı.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.