Myanmar'daki darbe karşıtı eylemlerde 4 kişi daha öldürüldü

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Askeri cuntanın darbe yoluyla demokratik yollarla seçilen hükûmeti devirdiği Myanmar'da, güvenlik güçleri bir kez daha protestoculara karşı ölümcül güç kullandı. Protestoculara ateş açılması sonucunda cumartesi günü en az 4 kişi hayatını kaybetti.

4 ölümden üçünün ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'daki protestolarda meydana gelirken, bir kişinin de ülkenin güneyindeki Pyay'da öldürüldüğü belirtildi.

Bağımsız Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı Tom Andrews, "güvenilir raporlara göre" Myanmar'da güvenlik güçlerinin şu ana kadar 70 protestocuyu öldürdüğünü ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.