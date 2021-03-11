Myanmar'daki askeri cunta: Bir süre kontrolü elimizde tutup sonra seçime gideceğiz

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Myanmar'da demokratik yollarla seçilen hükûmeti darbe yoluyla deviren askeri cunta, "belli bir süre boyunca" kontrolü ellerinde tutacaklarını ve daha sonra seçim düzenleyeceklerini söyledi.

Myanmar'da kurulan askeri konsey, iktidarı bu seçimleri kazanan partiye vereceklerini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen askeri konsey sözcüsü Zaw Min Tun, ülkenin devrik başbakanı Aung San Suu Kyi'nin de iktidarda olduğu sürece 600 bin dolardan fazla yasa dışı ödeme aldığını iddia etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.