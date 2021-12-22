Myanmar'da yeşim taşı madeninde toprak kayması: Yaklaşık 80 kişi kayıp

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Myanmar'ın kuzeyinde bulunan bir yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda onlarca kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Toprak kaymasının Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde çarşamba saat sabah 4 sularında meydana geldiği bildirildi. Sivil toplum örgütü Kachin Ağı Kalkınma Vakfı, yaklaşık 80 kişinin maden atığı tarafından bir göle sürüklendiğini düşündüklerini belirtti.

Mizzima haber portalı ve Khit Thih medya da onlarca kişinin kayan toprağın altında kaldığını ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre STK üyesi Dashi Naw Lawn, otoritelerin olay yerine saat sabah 7 sularında geldiğini ve arama çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. Lawn, şu ana kadar hiç ceset bulunmadığını ifade etti.

Geçen hafta meydana gelen bir toprak kaymasında en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar'daki yeşim taşı madenlerinde çalışma şartlarının çok kötü olduğu biliniyor. 2020'de Hpakant'ta 160 kişi canlı canlı gömülmüştü.