Myanmar'da polis, hastane ve üniversiteleri işgal etti

T24 Dış Haberler

Askeri cuntanın darbeyle demokratik sivil yönetime el koyduğu Myanmar'da polis, sendikaların yaptığı genel grev çağrısının ardından hastane ve üniversiteleri bastı.

Pazar günü ülkede yüzlerce kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'da pazar gecesi kurşun sesleri duyuldu Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre protestoculara şok bombası da atıldı. Bazı silah seslerinin hastane yakınlarından geldiği, protestocuların güvenlik güçlerinin bu mahalleye girmesini engellemeye çalıştığı belirtildi. Polisin hastaneye yine de girdiği ifade edildi.

Myanmar'da darbeden bu yana güvenlik güçlerinin sağlık çalışanlarını hedef aldığı durumlar yaşanmıştı. Hastanedeki polis varlığı, güvenlik güçlerinin tedavi olmaya gelen yaralıların protestocu olduğunu varsayarak gözaltına alabileceği konusunda endişe yaratıyor.

İnsan Hakları Hekimleri, hastanelerin işgal edilmesini kınayarak, durumun kendilerini ''dehşete düşürdüğünü'' ifade etti. Açıklamanın devamında, ''Daha önce yeterince açık olmadıysa şimdi olmalı; Myanmar ordusu Myanmara halkının haklarını ihlal etmeye uluslararası toplum kararlı bir şekilde harekete geçene kadar devam edecek'' denildi.

Myanmar'ın önde gelen işçi sendikaları geçene günlerde ülkenin ekonomisini aksatma hedefiyle bugün başlayacak bir genel grev çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.