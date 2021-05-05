Myanmar'da isyancı bir grup, cuntacı askerlere ait bir helikopteri düşürdü

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Myanmar'ın dağlık kuzey bölgesindeki bir isyancı grup, Demokrat yollarla seçilen hükümeti darbe ile deviren askeri cuntaya ait bir helikopteri düşürdüğünü iddia ederken ülkenin başka bir noktasında bombalı bir paket 5 kişiyi öldürdü.

Pazartesi günü Kachin Özgürlük Ordusu, günler süren hava operasyonları sırasında Moemuk yakınlarında bir helikopter düşürdüğünü duyurdu.

CNN'in aktardığına göre bölgede yaşayan bir kişi, atılan ağır toplardan birinin bir manastırı vurmasının ardından hastanede 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Salı günü Myanmar'ın güneyinde bombalı bir paketin aralarında devrik hükümetten bir siyasetçi ve sivil itaatsizlik hareketine katılan 3 polisin de bulunduğu 5 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

1 Şubat darbesinden bu yana birçok bölgede hem hükümet ofislerini hem de orduyu hedef alan birçok ufak patlama yaşandı.