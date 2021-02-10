Myanmar'da halk, sert müdahale ve yasaklara rağmen darbeye karşı sokağa çıkmaya devam ediyor

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Myanmar'da büyük kalabalıklar, toplanmalara karşı getirilen yasaklara ve sert müdahalelere rağmen çarşamba günü de askeri darbeye karşı sokaklara çıktı.

Ülkenin birçok noktasında çeşitli eylemler düzenlense de protestolar yine Yangon ve başkent Naypyidaw'da yoğunlaştı.

Enerji Bakanlığı'nda çalışan bazı memurlar, organize edilen sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında bakanlık binasından dışarı çıkıp darbeyi kınadı.

Kayah eyaletinde çekilen görüntülerde bazı polis memurlarının protestoculara katılıp darbeye karşı kullanılan "üç parmak selamını" verdiği görüldü.

Salı akşamı ordu iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin Yangon başkanlığını bastı. Salı günü yapılan eylemlerde polis başkent Naypyidaw'daki eylemcilere tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale etmişti. Ülkenin ikinci en büyük kenti Mandalay'da biber gazı kullanıldığı belirtildi.

Salı günkü eylemlerde sert müdahaleler sonucu iki kişi yaralandı; birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler ve ABD, protestoculara karşı uygulanan şiddeti kınadı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.