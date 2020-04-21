Myanmar'da Dünya Sağlık Örgütü aracına saldırı: 1 ölü

T24 Dış haberler

Myanmar'ın Rakhine eyaletinde Koronavirüs testi yapılan insanların swab testi numunelerini taşıyan bir Dünya Sağlık Örgütü aracına saldırı düzenlendi.

Saldırıda aracın şoförü hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada aracın üzerinde BM'nin logosu bulunduğunu açıkladı ve saldırıdan "derin üzüntü" duyduklarını ifade etti.

Saldırıyı kimin düzenlediğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Myanmar ordusu ve Arakan ordusu birbirini suçlarken, ikisi de sorumluluğu reddetti.