Myanmar'da darbeyi protesto eden gençlerden esprili slogan: Eski sevgilim kötüydü ama ordu daha kötü

Myanmar'da darbeye karşı protestoların üçüncü gününde bu kez sokaklara çıkan gençler, geleneksel sloganların dışına çıktı.

Yıllar öncesinin muhalif hareketlerine göre Myanmar'da gençlik, o yıllara göre daha özgür bir ortamda yetişti. İnternete erişimleri var ve Batı dünyasında yaşananları yakından takip edebiliyorlar. Dolayısıyla espirili pankartları da görüyorlar.

Z kuşağı olarak adlandırılan çoğu 24 yaşın altındaki darbe karşıtı protestocular bu kez demokrasi yanlısı mesajlarının yanına esprili, kendileriyle dalga geçen ve hatta bazı büyüklerinin "edepsiz" olarak adlandırabileceği sloganlarla sokaklara çıktı.

Ordu, kanıt sunmaksızın Kasım ayında yapılan seçimlerin hileli olduğunu iddia ediyor. Seçimi, Aung San Suu Kyi liderliğindeki Demokrasi için Milli Birlik (NLD) Partisi kazanmıştı.

Z kuşağının bir önceki kuşaktan çok daha farklı olan ilişki kültürü, protesto gösterilerinde sloganlara ve pankartlara büyük oranda yansıdı.

Pankartlardan birinde "Eski sevgilim kötüydü ama Myanmar ordusu daha kötü" yazarken bir başkasında "Diktatör istemiyorum, sadece bir erkek arkadaş istiyorum" yazısı okunuyordu.

Bir başka meşhur slogan olan "Ah! Yine başladık" da pankartlarda sıklıkla görüldü. Bu slogan, 2004'te yayılan Grand Theft Auto oyununun bir sahnesinden alınarak popüler olmuştu.

Darbe karşıtı protestolar, 2007'de "Safran Devrimi" adı verilen eylemlerden bu yana görülen ve on binlerce kişinin ülke genelinde sokaklara döküldüğü en büyük protesto gösterisi oldu.