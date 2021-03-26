Myanmar'da darbeden bu yana gerçekleşen protestolarda 320 kişi hayatını kaybetti

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Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği (AAPP) Myanmar'da şubat ayında gerçekleşen darbeden bu yana meydana gelen eylemlerde öldürülen protestocu sayısının 320 olarak kaydedildiğini söyledi. AAPP, gerçek sayısının kayıtlı olandan daha fazla olabileceğini de söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Myanmar'da askeri cuntanın demokratik yollarla seçilen hükûmeti devirmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçti. Darbeden bu yana gerçekleşen darbe karşıtı protestolarda şu ana kadar 3 bin kişi gözaltına alındı.

Darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri, şiddetli müdahalede bulundu. AAPP, kayıtlara göre şu ana kadar 320 eylemcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.