Myanmar'da darbe yapan ordu, vatandaşın sivil itaatsizlik eylemleri planlamasını önlemek için Facebook'a erişimi engelliyor

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Bu hafta başında bir darbe ile hükûmeti ele geçiren Myanmar ordusu, halkın protestolar için örgütlenmesini engellemek amacıyla Facebook'a erişimi engellemeye başladı.

Facebook, Myanmar'da en çok kullanılan iletişim araçlarından biri. Darbeye karşı vatandaşlar, Facebook üzerinden sivil itaatsizlik eylemleri organize ediyor. Çarşamba günü sağlık çalışanları bu platform üzerinden organize ettikleri eylemle darbeye karşı çalıştıkları hastanelerden dışarıya yürüdü.

Myanmar Bilgi ve İletişi Bakanlığı, ülkede 53 milyon kişi tarafından kullanılan Facebook'un pazar gününe engelli olacağını bildirdi. Bakanlık, "bazı kişilerin platformdan sahte haber ve bilgiler yayarak Myanmar'ın istikrarını tehlikeye attığını" iddia etti.

NetBlocks, Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp ve Instagram'a da Myanmar'da erişimin sınırlı olduğunu ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı