Myanmar'da darbe karşıtı protestolara polis müdahalesi: Üç kişi daha hayatını kaybetti

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestoya yapılan müdahalede üç kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Myanmar'da bugün de süren darbe karşıtı protestolarda polis gerçek mermiler kullanarak müdahaleyi sürdürüyor.

Myanmar'ın Dawei şehrinde gerçekleşen eyleme yapılan polis müdahalesinde üç kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı bugüne kadar süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu üç kişinin daha hayatını kaybetmesiyle gösterilerde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.