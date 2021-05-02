Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi daha hayatını kaybetti

Myanmar'da üç ay önce askeri darbe ile yönetime el koyan askere karşı düzenlenen protesto gösterilerinde yedi kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Euronews'te yer alan habere göre; ülkenin farklı bölgelerindeki son dönemin en büyük protestolarında yerel basın, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ile ateş açmasından dolayı en az 7 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını ileri sürdü. Fakat bu sayı resmi makamlarca teyit edilmedi.

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