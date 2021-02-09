Myanmar'da darbe karşıtı eylemler 4. gününde: "Liderimizi geri istiyoruz"

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Myanmar'da büyük kalabalıklar, toplanmalara karşı getirilen yasaklara rağmen salı günü de askeri darbeye karşı sokaklara çıktı.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki hastane, okul ve devlet bürolarında sivili itaatsizlik eylemleri düzenlenmeye devam edildi. Pazartesi günü ordu bazı şehirlerde ve kasabalarda toplanmayı yasakladı ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Protestoların düzenlendiği üst üste 4. gün olan salı günü, Yangon'daki protestocular bir köprünün etrafında toplandı. Bir görgü tanığı yaklaşık bin kişinin bir araya geldiğini söyledi.

Protestolara katılan 37 yaşındaki bir esnaf, "Bugün askerlerin geleceğini duydum, ancak bu eylemleri durdurmayacak. Ben protesto edeceğim" dedi.

Protestocular tutuklanan liderleri Aung San Suu Çii'ye ithafen "Liderimizi istiyoruz" ve "Diktatörlüğe hayır" şeklinde pankartlar açtı.

Başkent Naypyidaw'da polis, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Genç aktivist Maung Saungkha protestoların devam edeceğini söylerken, tüm siyesi tutukluların serbest bırakılmasını ve "diktatoryaya son verilmesini" talep etti.