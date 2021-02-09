Myanmar'da darbe karşıtı eylemler 4. gününde: "Liderimizi geri istiyoruz"

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Myanmar'da büyük kalabalıklar, toplanmalara karşı getirilen yasaklara rağmen salı günü de askeri darbeye karşı sokaklara çıktı.
Ülkenin çeşitli noktalarındaki hastane, okul ve devlet bürolarında sivili itaatsizlik eylemleri düzenlenmeye devam edildi. Pazartesi günü ordu bazı şehirlerde ve kasabalarda toplanmayı yasakladı ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Protestoların düzenlendiği üst üste 4. gün olan salı günü, Yangon'daki protestocular bir köprünün etrafında toplandı. Bir görgü tanığı yaklaşık bin kişinin bir araya geldiğini söyledi.
Protestolara katılan 37 yaşındaki bir esnaf, "Bugün askerlerin geleceğini duydum, ancak bu eylemleri durdurmayacak. Ben protesto edeceğim" dedi.
Protestocular tutuklanan liderleri Aung San Suu Çii'ye ithafen "Liderimizi istiyoruz" ve "Diktatörlüğe hayır" şeklinde pankartlar açtı.
Başkent Naypyidaw'da polis, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.
Genç aktivist Maung Saungkha protestoların devam edeceğini söylerken, tüm siyesi tutukluların serbest bırakılmasını ve "diktatoryaya son verilmesini" talep etti.
Myanmar'da askeri darbe
Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.
Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.