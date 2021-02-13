Myanmar'da askeri cunta karşıtı eylemler 8. gününde

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Myanmar'da halk, askeri darbeyi protesto etmeye 8 gününde de devam etti. Eylemlerde askeri cuntayı eleştiren bazı kişilerin tutuklanmasına tepki gösterildi.

Cumartesi günü binlerce kişi Yangon kentinde iş merkezlerinin bulunduğu bölgede toplandı. Başkent Naypyitaw, Mandalay ve diğer şehirlerde ise yürüyüşler düzenlendi.

Yangon'da bir kişinin askeri cuntayı eleştirenlere yönelik baskınlara tepki olarak, "Geceleyin insanları kaçırmayı bırakın" yazılı bir pankart taşıdığı görüldü. Aralarında sivil itaatsizlik eylemlerine katılan doktorların da bulunduğu muhaliflerin gözaltına alınma görüntüleri cuntayı protesto edenlerin tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler, 1 Şubat'taki darbeden bu yana aralarında hükûmet yetkilileri, aktivistler ve keşişler de olan 350'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.