Myanmar'da askeri cunta, eylemlere destek verenlerden oluşan "arananlar listesi" yayımlamaya başladı

T24 Dış Haberler

Myanmar'da demokratik yollarla seçilen hükümeti devirerek yönetime el koyan askeri cunta, üzerinde belli kişilerin fotoğrafları ve resimleri bulunan "arananlar listesi" yayımlamaya başladı.

Cuntanın kontrolünü sağladığı medya aracılığıyla yayımlanan listede oyunculardan müzisyenlere darbe karşıtı eylemlere destek veren birçok kişinin bilgileri yer alıyor.

Devlet gazetesinde yer alan habere göre bu kişilere "korku saçmak" ve "yalan haber yaymak" suçlamaları yöneltilecek.

Aung San Suu Kyi hükümeti devrildikten sonra ordunun aralarında en az 43 çocuk da bulunan 570 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 728 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.