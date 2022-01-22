Myanmar'da askeri cunta, eski milletvekilini idam cezasına çarptırdı

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Myanmar'da hükümeti darbe ile deviren cuntanın askeri mahkemesi, eski hükümet partisi milletvekilini "terör suçlamaları" ile ölüm cezasına çarptırdı.

Cunta, Ulusal Demokrasi Birliği parti üyesi Phyo Zayar Thaw'ın "terörle mücadele yasası" kapsamında idama mahkum edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada Thaw'ın "bir vatandaşın ihbarı sayesinde" Yangon'daki apartmanında tutuklandığı belirtildi. Eski milletvekilinin dairesinde silahlar bulunduğu iddia edildi. Thaw, askerlere saldırılar düzenlemekle suçlanıyordu.

Açıklamada tanınmış demokrasi aktivisti Kyaw Min Yu'nun da aynı cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Cunta onlarca darbe karşıtı duruş sergileyen protestocuyu ölüm cezasına çarptırdı. Henüz hiçbiri idam edilmedi.

Myanmar, 2021'in Şubat ayında düzenlenen darbe ile kaosa sürüklendi. Muhalefetten bin 400 kişi, darbeyi takip eden aylarda öldürüldü.