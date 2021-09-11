Myanmar: Ayaklanma çağrısının ardından cuntanın askerleri, 15'ten fazla insanı öldürdü

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Myanmar'da darbeci cunta ile direniş güçleri arasında çıkan çatışmalarda aralarında 18 yaşın altındakiler de bulunan 15 ila 20 köylünün öldürüldüğü aktarıldı. Bunların ülkeden haziran ayından bu yana görülen en ciddi çatışmalar olduğu ifade edildi.

Gangaw kasabası yakınlarındaki ve Magway bölgesindeki çatışmalar perşembe günü başladı. İki gün önce askeri cuntaya karşı direnişi tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen Ulusal Birlik Hükümeti, ayaklanma çağrısında bulunmuştu.

AP'ye telefonla açıklamalarda bulunan bir vatandaş, Myin Thar ve 5 bölge köye 100 kadar askerin gelmesinin ardından çatışmaların başladığını belirtti. Köylerdeki milislerin direnmeye çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin içeri girmesini önleyemediği belirtildi.

Köylülerden biri kendilerinde "yağmurun başlamasıyla etkisiz" hale gelen ev yapımı silahlar bulunduğunu, ordunun ise modern silahları olduğunu ifade etti. Köylü, sadece kendi köyünde "kendini savunma güçleri"nden 11 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Khit Thit Media, ölen 20 kişiden 7'sinin silahsız sivil olduğunu dile getirdi.

2 binden fazla hanenin evlerini terk edip ormana kaçtığı belirtildi.