Myanmar: Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldığına dair kanıt yok

Myanmar hükümeti tarafından kurulan komisyon, ülkenin kuzeyindeki Rakhine eyaletinde yaşayan Arakanlı Müslümanlarına soykırım yapıldığına dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Komisyonun ara raporunda, güvenlik güçlerinin cinayet işlediğine dair iddialara yer verilmedi.

Ara raporda, Rakhine eyaletinde hala Müslümanların yaşadığı ve camilerin yıkılmadığı kaydedildi.

'Soykırım' iddialarını araştırması için kurulan komisyon asıl bulgularını ise Ocak ayı sonunda açıklayacak.

Komisyonun başkanlığını eski general Myint Swe yapıyor.

Hafta başında Arakanlı Müslümanlardan oluşan köylülerin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini gösteren bir video ortaya çıktı.

Myanmar hükümeti video ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı, videoda görülen polislerden bazılarının gözaltına alındığı belirtildi.

Hükümet, görüntülerin Kasım ayında Maungdaw'da, iki polis memurunun vurulmasıyla sonrası gerçekleştirilen bir operasyon sırasında çekildiğini belirtti.

Rakhine eyaletindeki şiddet olaylarına dair haberler ise ordunun geçtiğimiz Ekim ayında bölgede operasyon başlatmasının ardından gelmeye başladı.

Operasyon, Arakanlı Müslümanlar'dan oluştuğu söylenen bir grubun, sınır polisine saldırmasının ardından başlatıldı.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) yayınladığı bir raporda Rakhine'de rastgele cinayetlerden, keyfi tutuklamalardan, gözaltılardan, işkencelarden, yağmalardan; ev, okul ve cami gibi binaların ateşe verilmesinden söz edildi.

Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Kyi ise Arakanlılara yönelik operasyonlar konusunda harekete geçmemekle suçlandı.

1991 yılında "demokratik haklar için gösterdiği pasif direniş" nedeniyle Nobel Barış Ödülü verilen Aung San Suu Kyi, Arakanlılara yönelik insan hakları ihlallerinin kapsamlı bir soruşturmayla inceleneceğini söylemiş ancak ordunun operasyonlarını eleştirmemişti.