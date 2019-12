My Fantasy'e 'denize elverişli' belgesi verildi

T24

Denize elverişlilik belgesi



Fethiye’nin Göcek beldesinde görüntülenmesinin ardından tartışmalara neden olan ve Bodrum’un ardından geldiği Marmaris’te çevrecilerin tepkilerini çeken Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun Orhaniye köyündeki bir marinada demirli bulunan 800 metrekarelik My Fantasy adlı yatının burada beklemesinin önünde yasal bir engel kalmadığı belirtildi.Yetkililer, Orhaniye’de bir koya izinsiz olarak demirleyen yatın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Marmaris Liman Başkanlığı’nın girişimleri ve yaklaşık 20 gün süren çabalarının ardından Orhaniye’deki marinaya getirildiğine işaret ederek, "Bu süreçte koya izinsiz demirleyen yata cezalar kesildi. Yatın denize açılmasına, sadece denizcilikle ilgili teknik maddeler engel teşkil ediyor. Bunlardan birisi ’Romorksüz hareket edemez’ mevzuatı. Denizkondunun marinada beklemesinde yasal olarak bir sıkıntı yok" dediler.Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grubu Başkanı Filiz Ersan ise yatın, doğal güzellikleri dolayısıyla her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği turizm beldesinde görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu savundu."Denizkondu" diye tabir ettikleri yatın Marmaris koylarında ve marinalarında demirlemesine çevreciler olarak karşı olduklarını ifade eden Ersan, şunları söyledi:"Özellikle turistler yattan rahatsız oluyor. Kahraman bey, çevreciler yüzünden denizkondusunu satışa çıkarmış. Öğrendiğimiz kadarı ile denizkondunun fotoğraflarını çekerek Rusya’daki bazı aracılara göndermiş. Yat, koylarda en fazla 15 gün kalabiliyor. Marinada ise yıllarca kalabileceğini öğrendik. Denizkondu gittiği her yerde görüntü kirliliğine neden oluyor."Tekneler, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından yapacağı yolculuğun (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine karşı koyabilecek durumda ise ’denize elverişli’ sayılıyor."Denize Elverişlilik Belgesi", geminin kontrol edilmesinden sonra yetkililer tarafından veriliyor ve geminin sefer yapabilecek durumda olduğunu gösteriyor. Ticaret gemileri yıllık kontrolden sonra gerekli teknik şartlara uygun bulundukları takdirde bu sertifikayı alıyorlar ve belge 1 yıl boyunca geçerliliğini koruyor.İlk olarak Göcek koylarında görülen ve denizi kirlettiği gerekçesiyle vatandaşların tepki gösterdiği yatın, KKTC’ye götürüleceği açıklanmış, ancak bir süre sonra Marmaris’te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekilmişti.Aksaz’da 3 gün kalmasına izin verilen yat, Kumlubük koyuna demirlemiş ve burada bir süre kaldıktan sonra Marmaris Albatros Marina’ya çekilmişti.