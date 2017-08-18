"My Dad My Hero" yazılı tişört giyen küçük çocuk annesiyle birlikte gözaltına alındı!

Muğla'da görülmeye devam eden "Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi" davasında bir sanığın "HERO" (Kahraman) yazılı tişört giymesinin ardından, aynı tişörtü giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan bir olayda ise küçük bir çocuk üzerinde, "Benim babam benim kahramanım" anlamına gelen "My Dad My Hero" yazan tişörtü giymesi nedeniyle annesiyle birlikte gözaltına alındı.

Bir avukat tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bilgiye göre, küçük bir kız çocuğu cezaevindeki babasını ziyarete giderken üzerinde 'Minnie Mouse' karakteri bulunan ve "My Dad Hero" (Benim Babam Benim Kahramanım) yazılı bir tişört giydi. Ancak cezaevine girerken jandarma tarafından gözaltına alındılar. "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla ifade veren çocuğun annesi, kızının tişörtü kendi kendine seçtiğini telaşla üstündeki yazıya dikkat etmediğini ifade etti.

Avukatın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

"Telefonum çaldı, müvekkil ağlayan sesi ile kızımla beni gözaltına aldılar dedi. Ne oldu dedim, konuşamayacağım lütfen gelin dedi ve sonuç buymuş."

Gazetecilerin ayrıntılı bilgi istemesi üzerine, "Haber yapmanız için isim veya bilgi veremem. Çocuk tabii ki yaşından dolayı gözaltına alınamaz fakat anne bilgi sahibi olarak ifadesi alındı daha sonra savcı talimatı ile serbest kaldı. Müvekkil-avukat gizliliği açısından isim veya bilgi veremiyorum" diyen avukat olaylara inanmayanlar için karakolda tutulan tutanağı da paylaştı.