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Spor

MX-1'de İsveç yarışı Barragan'ın

Motokros Dünya Şampiyonası MX-1 sınıfında, İsveç ayağı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kötü hava koşulları altında yapılan yarışmada zafer &#

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

MX-1 sınıfında şampiyonluk mücadelesi veren motokrosçular, İsveç'in Uddevalla kasabasında sezonunun en zorlu mücadelesine çıktı.

 

Yarışmacılar kötü hava koşulları nedeniyle güç anlar yaşarken, ilk yarış kazayla başladı. Kazaya genel klasman lideri İtalyan David Philippaerts ve onu takip eden Yeni Zelandalı Joshua Coppins de karıştı. Fransız Sebastien Pourcel de motorundan düşerek zaman kaybına uğradı.

 

Kazalar İspanyol Jonathan Barragan'ın işine yararken, Barragan ilk yarışı 8 saniye farklı kazanmayı başardı.

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