MX-1'de İsveç yarışı Barragan'ın

MX-1 sınıfında şampiyonluk mücadelesi veren motokrosçular, İsveç'in Uddevalla kasabasında sezonunun en zorlu mücadelesine çıktı.

Yarışmacılar kötü hava koşulları nedeniyle güç anlar yaşarken, ilk yarış kazayla başladı. Kazaya genel klasman lideri İtalyan David Philippaerts ve onu takip eden Yeni Zelandalı Joshua Coppins de karıştı. Fransız Sebastien Pourcel de motorundan düşerek zaman kaybına uğradı.

Kazalar İspanyol Jonathan Barragan'ın işine yararken, Barragan ilk yarışı 8 saniye farklı kazanmayı başardı.