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Dünya

Muzu 'aşırı seksi' yediği için tutuklandı

Mısır’ın ünlü pop şarkıcısı Shyma, son klibinde iç çamaşırlarıyla erotik bir şekilde muz yediği gerekçesiyle tutuklandı

19 Kasım 2017 21:49

Mısır’ın ünlü pop şarkıcısı Shyma, son klibinde iç çamaşırlarıyla erotik bir şekilde muz yediği gerekçesiyle tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, ünlü şarkıcının tutuklanması kararında "kadının seks objesi olmadığını" açıklayan Mısır mahkemesi, 18 yaşının altındaki çocuklarında kolayca erişebileceği bir klibin bu şekilde porno içerikli olmaması gerektiğine kararını alarak şarkıcının tutuklanması kararını verdi. 

Kararda, Mısırlı şarkıcının kullandığı figürlerin 'ahlaksızlığa' sürüklediği beliirtildi. 

Genç şarkıcı ise klibin üzerine gelen tepkilerin ardından Facebook hesabında, "Klibi izleyenler ve onu uygunsuz bir şekilde anlayan herkesten özür diliyorum" ifadesini kullandı. 

Shyma, klibin ardından bu şekilde sert tepkilerin geleceğini tahmin etmediğini söyledi. 

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