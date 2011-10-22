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Dünya

Müzisyenlerden ''Wall Street'' eylemine destek NEW YORK (A.A)

22 Ekim 2011 12:31

-Müzisyenlerden ''Wall Street'' eylemine destek NEW YORK (A.A) - 22.10.2011 - Aralarında, Amerikan folk müziğinin ünlü sesi, 60'lı yılların protest müzik akımının efsane isimlerinden Pete Seeger'ın da bulunduğu bazı Amerikalı müzisyenler, ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemine katılan göstericilere destek verdi. Wall Street eylemcilerinin barış içinde yaptıkları protesto yürüyüşü sırasında 92 yaşındaki Seeger'ın, zaman zaman yıllar öncesinde kendisiyle özdeşleyen ''We Shall Overcome'' şarkısını söylediği görüldü. Ünlü besteci David Amram ile blues sanatçısı Guy Davis ve müzisyen Arlo Guthrie'nin eylemcilere destek verdiği yürüyüşün sonunda, Seeger, Amram ve Guthrie hep birlikte ''We Shall Overcome'' adlı protesto şarkısını söyleyen göstericileri yönetti.

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