Müzisyenlerden #MüziğeSesVer çağrısı: "Şalteri indirme konumuna gelen sektör, ekonomik hasardan kendi çabaları ile kurtulamaz"

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ve konserleri iptal edilen müzisyenler, sosyal medyada #MüziğeSesVer kampanyası başlattı. Müzisyenler tarafından yapılan yazılı açıklamada “Halihazırda bir ekonomik darboğazda olan ve gelinen noktada tamamen şalteri indirme konumuna gelen sektörün, mevcut ekonomik hasardan kendi çabaları ile kurtulması imkansızdır” denildi.

Müzisyenlerin gelişmeleri üzüntü ve endişeyle izlediği belirtilen açıklamada “İnsan hayatının mevzu bahis olduğu bu sağlık krizinde, pek çok sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de derin ekonomik hasarlar oluşmakta. Uzun bir süredir ülkemizde yaşanan deprem, maden faciası, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan terör saldırıları olaylarında kepenk kapatan ilk sektör olarak müzik camiası, bu krizlerde ekonomik batağa saplanmış olmasına karşın elinden geleni yapmış; müziğin sadece eğlence olmadığını, insanların müzik ile bir araya gelip, birbirine el uzatıp can verdiğini göstermiştir” denildi.

"Sesimizi duyurmaya davet ediyoruz"

Müzik sektörünün yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağladığı dikkat çekilen açıklamada “Devletin önemli gelir kaynaklarından olan bu sektörün ‘SGK’ ödemelerinden stopaja, KDV’den personel maaşlarına, mekan kiralarından seyahat sigortalarına kadar ciddi bir ödeme yükü vardır. Hali hazırda bir ekonomik darboğazda olan ve gelinen noktada tamamen şalteri indirme konumuna gelen sektörün, mevcut ekonomik hasardan kendi çabaları ile kurtulması imkansızdır. Müzik, eğlence sektörü ve sahne sanatçıları emekçileri kısaca Türk müzik sektörü çalışanları herkesi birliğe ve sesimizi duyurmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ceylan Ertem: Geçinebilmemiz için ne öneriyorsunuz?

Sosyal medyada başlatılan #MüziğeSesVer kampanyasına dair birçok müzisyen destek paylaşımları yaptı. Şarkıcı Ceylan Ertem Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sizi düşünen ailenizin olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatsa normal akışına dönmeye hazırlanıyor” sözlerine bir dizi tweet atarak tepki gösterdi.

Ertem tweetinde “Karamsarlık için neden çok maalesef. Ne öneriyorsunuz geçinebilmemiz ve iyimser kalabilmemiz için. Yeni bebeği olmuş, anası babası hasta, evinden çıkmak zorunda kalmış insanlar var benim ekibimde. Nasıl hayatlarını sürdürecekler?” ifadelerini kullandı. Vokal pedalını ve bilgisayarını satışa çıkardığını duyuran Ertem “Önümüzde koskoca bir 6 ay daha olduğunu farz ediyoruz. Yine müziğin sesini öncelikli olarak kıstılar. Ekibimdeki arkadaşlarımı düşündükçe gözüme uyku girmiyor. Ailemi, kendimi düşündükçe... Omuz ağrısından bittim. Benim konserlerim olmayınca en az 20 kişi evine ekmek götüremiyor.” dedi.

"Aileden birini, yoldaşını satmak zorunda kalmak.."

Müzisyen Ozan Çoban da müziyenlerin zor durumda olduğunu belirterek bir müzisyenin enstrümanını satmak zorunda kalışından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

"Yaş 15.. Hevesle kabak kemane çalışıyorum ama illa keman da denemek istiyorum. Babama yarım ağız söylemişim. O da tez elden bir çare bulmuş; evi arayıp çabuk gel dükkana sana sürprizim var diyor. Koşa koşa gidiyorum; bekliyoruz. İçeri yerel müzisyenlerden Celal abi giriyor..

Ver bakalım sürprizi diyor babam Celal agaya. Üstad siyah poşet içinden kemanı çıkarıyor ve bana dönüp; “Ey Sakın küçümsemeyesin bu kemanı Romanındır diye. Ben bunla 3 çocuk büyüttüm. Epimize baktı o bizim” diyor ve bir taksim yapıp ‘artıkın senindir iyi bakasın’ diye tembihliyor.

Çok heyecanlıyım. O da benim heyecanımdan mutlu. Yeni keman yaptırmış kendine. Em nasıl çınlarmış, mikrofon varmış içinde..☺️ Sevgiyle ayrılıyoruz..

İşte ben o gün anladım müzisyenin emekçi olduğunu, kemandan yalnızca ses değil ekmek de çıktığını ve onunla bir aile bakıldığını..

Az önce bir müzisyenin pandemi nedeniyle enstrümanını satışa çıkardığını gördüm ve boğazım düğüm düğüm bu anıda buldum kendimi. Aileden birini, yoldaşını satmak zorunda kalmak.. Sofralarda, sahnelerde onca yaşanmışlığa yarenlik etmiş bir parçanı kesip atmak..Büyük acı, ağır yük.

Müzisyenler zor durumda abiler, ablalar. Müzisyenler gerçekten çok zor durumda. Mesele bir eğlence meselesi değil. “Amaan iki gün çalmasanız ölür müsünüz?” terbiyesizliğinde olana dert anlatılmaz elbet ama “dilenci değil emekçiyiz” dedirtmeyin insanlara.. Bunu dedirtmeyin.."

Sıla: Müzisyen arkadaşlarımız için endişeliyiz

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımın bir bölümünde “Temasın kontrol altında tutulamadığı önlemleri noksan bir atmosferde işimizi icra edemeyeceğimizin, hiç kimse adına öyle bir sorumluluk alamayacağımızın da çokça farkındayız. Ancak buraların ‘tu kaka’ çocukları olarak görülmek de istemiyoruz. Kalabalığız. Takım arkadaşlarımız için de müzisyen arkadaşlarımız için de endişeliyiz. Aklınızın bir köşesinde dursun” ifadelerine yer verdi.