Müzisyen Tülay German'ın öyküsünü anlatan belgesel online erişime açıldı

Müzisyen Tülay German'ın hayatının anlatıldığı 'Tülay German: Kor ve Ateş Yılları' belgeseli online erişime açıldı.

Didem Pekün ve Barış Doğrusöz tarafından çekilen ve Tülay German'ın öyküsünü anlatan belgesel, 60'lardan günümüze Türkiye'nin içinden geçtiği politik süreçleri de yansıtıyor.

Sanatçıya müzik, fotoğraf ve çeşitli arşiv görüntülerinin kullanıldığı belgesel, Türkiye'de 1960'lardan günümüze yaşanan politik süreçleri de sanatçının müzikal gelişimi üzerinden irdeliyor.

Tülay German: Years of Fire and Cinders / Kor ve Ateş Yılları

Tülay German Kimdir?

1956 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitiren Tülay German, ailesinden habersizce Ankara'da Süreyya gazinosunda sahneye çıktı. 1960 - 1962 yıllarında caz şarkıcısı olarak isim yaptı. İstanbul Radyosunda Hulki Saner'in hazırladığı "Melodi Kervanı" adlı programda yer alan ilk Türk şarkıcısı oldu, radyoda Salim Ağırbaş Beşlisi'nin haftalık programlarında caz şarkıları söyledi. Müzik yaşamının ilk yıllarında Atıf Yılmaz'ın evinde Ruhi Su'dan ders aldı. Aşık Nesimi Çimen ve Aşık Ali İzzet'ten öğrendiği türküleri, çağdaş yorumla söyledi. 1960'lı yıllarda dörtlü dinletilerde çalıp söylediler. Timur Selçuk'la albüm çalışmaları yaptı. 1962'de hayat arkadaşı Erdem Buri ile "Çoksesli Türk Popüler Müziği"ni gerçekleştirdi. 1964 yılında, Yurdaer Doğulu, Erol Büyükburç, Tanju Okan gibi sanatçılarla, Milli Orkestra ile katıldığı "Balkan Melodileri Festivali"nde, eleştirmenlerin en beğendiği şarkıcı seçilip, dönemin popüler yayın organı olan Arena dergisine kapak oldu ve Türk Pop müziğinin ilk "hit"i kabul edilen "Burçak Tarlası" plağını doldurdu. 1966 yılı başında plak yapmak üzere Paris'e gitti. Fransızca on plak doldurdu. Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da, Polonya'da, Tunus'ta, Fas'ta, Hollanda'da ve Brezilya'da radyo ve televizyon programları yaptı, konserler verdi, çeşitli festivallere, televizyon ve radyo programlarına katıldı. Fransa'nın en önemli konser salonlarında Charles Aznavour, Lèo Ferre, Moody Blues gibi isimlerle birlikte konserler verdi. A.B.D için İlhan Mimaroğlu'nun kendisi için yazdığı "Tract" albümünü doldurdu.