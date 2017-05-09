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Müzisyen Kerem Sevinç gözaltına alındı

Sevinç’in neyle suçlandığı henüz bilinmiyor

09 Mayıs 2017 02:59

Kürt müzisyen Kerem Sevinç, Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Hakkında neden gözaltı kararı olduğunu bilmeyen Sevinç, avukatıyla birlikte Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi’ne (TEM) gitti. Burada gözaltına alınan ve Diyarbakır’ın Dicle ilçesine götürülen Sevinç’in neyle suçlandığı henüz bilinmiyor.

Kerem Sevinç, bugün sabah saatlerinde polisin evinde arama yaptığını sosyal medyadan duyurmuştu. Diyarbakırlı olan Kerem Sevinç, müzikal çalışmalarını da doğduğu kentte yürütmekte. Aynı zamanda coğrafya öğretmeni olan Sevinç, Kürdoloji yükseklisansı yapıyor. 

Zazaca iki albümü bulunan müzisyenin albümlerinden ilki olan Lome 2010 yılında, ikincisi de Dej adıyla 2016’da çıktı. (Susma)

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