Müzisyen Hilal Özdemir: Çocuklarımın babası 5 aydır nafaka ödemiyor, Kızılay'a başvurdum, erzak yardımı aldım

Oyuncu Hazım Körmükçü'den 2016 yılında boşanan müzisyen Hilal Özdemir, 5 aydır nafaka alamadığını ve Kızılay'dan erzak yardımı aldığını duyurdu.

Özdemir, "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun. Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok." dedi.

2. Sayfa programına katılan Özdemir, "Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri." diye konuştu.