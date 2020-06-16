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Müzisyen Erol davadan beraat etti, şiddet uygulayan polisler ceza aldı

16 Haziran 2020 13:07

Metroda polis şiddetine maruz kalan daha sonra polislerin aleyhinde verdiği ifade nedeniyle yargılanan müzisyen Gülşah Erol, kendisi hakkında açılan davalardan beraat etti. Erol’u hedef göstererek şikayetçi olan polisler ceza aldı.

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