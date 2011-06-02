Muzır Kurulu: Öyle sevişir gibi sanat mı olur

T24- Yazar Cem Erciyes, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun 18 yaş sınırı getirdiği Size Dergisi Yöneticisi Çağın Türker'in karar ardından Başbakanlık’ı aradığını ve "Muzır Kurulu’ndan Nurettin Bey" ile görüştüğünü yazdı. Nurettin Bey'in kendisine "iki tane kadın sevişiyor gibi hareket yapıyorlardı; onlar yüzünden bu karar alındı" dediğini söyleyen Türker'in “Ama onlar sanatçıların çalışmaları” sorusuna aldığı yanıt ise “Öyle sevişir gibi sanat mı olur...”

Cem Erciyes'in Radikal'deki köşesinde yayımlanan (2 Haziran 2011) yazısı şöyle:





Muzır Kurulu işbaşında! Bölüm 2





Geçen hafta iki romanla ilgili kararlarını tartıştığımız Muzır Kurulu, şimdi de iki dergiyle gündemde. Yayın hayatına yeni başlayan mizah dergisi Harakiri ve ‘kent kültürü’ dergisi Size, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na takıldı. Kurulun dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iki derginin de içeriğine sınırlama getirilmesi gerek. Çünkü Harakiri’nin içindeki ‘bazı karikatür, çizim ve resimler’, Size’ın ise ‘bazı fotoğrafları’ 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte...

Dergileri yayımlayanların ise hiçbir şeyden haberi yok. Onlar işlerini yapmakla meşgulken birileri, muhtemelen İstanbul Basın Savcılığı, Muzır Kurulu’na başvurmuş. Kurul da dergilerin ‘zararlı’ olduğuna karar vermiş.



Olan biteni öğrenmek için aradığımız mizahçılar, gelişmeleri Radikal’den öğrenmiş oldu. (‘Size’ dergisi de haberi Radikal’in internet sitesinden almış.) Harakiri’nin kurucusu Kutlukhan Perker, ne bir soruşturmaya uğradıklarını, ne de bir arayan soran olduğunu söyledi. Şimdiye kadar tek mesele, İDO iskelelerindeki bayilere girmek olmuş. Derginin arka kapağındaki bir resmi mesele eden yetkililer, daha sonra ‘hiç değilse bir daha ön ya da arka kapakta böyle şeyler olmasın’ diyerek Harakiri’yi dağıtmayı kabul etmiş.

Peki bu Muzır Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor? Kutlukhan Perker, sorumuza bir film sahnesini anlatarak cevap verdi: “Geçenlerde televizyonda bir film çıktı karşıma. Orta yaşlı bir adam tuvalette oturuyor, belden yukarısı çıplak. Vücudu gamalı haç dövmeleriyle kaplı, belli ki Nazi. Tuvaletten çıkıyor ve açı değiştiğinde arkasındaki yatakta iki genç ve çıplak adamın, birbirine sarılmış uyuduklarını görüyoruz. Derken yaşlı adam sigara yakıyor ve pat;, üzerine mozaik geliyor... Her şey normal, sigara sakıncalı!”

Aylık mizah ve çizgi roman dergisi Harakiri, yayın hayatına Mayıs’ta başladı. Yani Muzır Kurulu, daha ilk sayıdan onları ‘zararlı’ bulmuş oldu. Dergide Kutlukhan Perker, Bahadır Boysal, Serhat Gürpınar, Aslan Özdemir, Metin Kaçan, Küçük İskender, Can Barslan, Atilla Atalay, Behiç Pek gibi tanınmış mizah ve edebiyat insanları var.

Sevişir gibi sanat mı olur!

Muzır Kurulu’nun dün ‘zararlı’ ilan ettiği diğer yayın Size ise eğlence yerlerinde ücretsiz dağıtılan, içinde şehir haberleri, tasarım, moda yazıları olan bir dergi. Her ay 25 bin kadar basılıyor, her sayısında uluslarası çapta sanatçıların, fotoğrafçıların işlerine yer veriyor. Derginin yöneticisi Çağın Türker, “Ne bir araştırma, soruşturma ne de bir tebliğ oldu” diye anlatıyor: “Biz sanatçıların çektiği fotoğrafları yayımlıyoruz ve içinde meme de oluyor, popo da.” “Ne garip tesadüftür ki 24 Haziran’da çıkacak ‘sansür’ sayısının hazırlıklarını yaparken, kendimizin sansüre tabii kaldığını öğrendik.”

Çağın Türker, dün Başbakanlık’ı aramış ve ‘Muzır Kurulu’ndan Nurettin Bey’ adlı bir yetkiliyle görüşmüş. Nurettin Bey ona “Birkaç tane fotoğraf vardı, öyle kadınlar falan. Hatta iki tane kadın sevişiyor gibi hareket yapıyorlardı; onlar yüzünden bu karar alındı.” demiş. Çağın Türker “Ama onlar sanatçıların çalışmaları” deyince cevap şöyle gelmiş: “Öyle sevişir gibi sanat mı olur...”