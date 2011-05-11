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Müzikhol baskınına 25 yıl hapis

Avcılar'da yaklaşık 3 yıl önce “sivil polis” görünümünde bastıkları müzikholden bir kadını kaçırdıkları

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Avcılar'da yaklaşık 3 yıl önce “sivil polis” görünümünde bastıkları müzikholden bir kadını kaçırdıkları ve götürdükleri evde tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i, 10 yıl 5 ay ile 25 yıl 10 ay arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cesim  Gelturan, Yusuf Kılıç, Cihangir Nurçin, Yıldırım Ağbaba ile taraf avukatları  katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Duran ile hakkında arama kararı bulunan ve halen  yakalanamayan Mehmet Fuat Balka ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerin beraat ve  tahliyelerini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Cesim Gelturan, “Cihangir Nurçin, olayın  içinde yoktur. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Cihangir Nurçin de “Karımı öldürdüğüm için ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezası almıştım. Ben namus davasından yola çıkmışım. Şimdi namussuzlukla  suçlanıyorum. En ağır cezayı bana verin, umurumda bile değil ama beni  onursuzlukla suçlamayın” diye konuştu.

Sanıklardan Yıldırım Ağbaba da mağdura bir şey yapmadığını belirterek,  bunun mağdur tarafından da duruşmada söylendiğini ifade etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Yusuf Kılıç'a “özel işaret ve  kıyafetleri usulsüz kullanmak”, “bıçak taşımak”, “silahlı tehdit”, “cinsel  amaçla hürriyetten yoksun kılma” ve “cinsel saldırı” suçlarından 25 yıl 10 ay,  Cesim Gelturan ve Cihangir Nurçin'e “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz  kullanmak”, “silahlı tehdit”, “cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma” ve  “cinsel saldırı” suçlarından 25 yıl 5'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Yıldırım Ağbaba'ya da “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz  kullanmak”, “cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma” ve “cinsel saldırıya  yardımcı olmak” suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti,  Mehmet Duran'ı ise “cinsel saldırıya mekan sağlayarak yardımcı olduğu”  gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, halen yakalanamayan ve İnterpol tarafından “Kırmızı  Bülten” ile aranan Mehmet Fuat Balka'nın dosyasını ise ayırdı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ağustos 2008  tarihinde Avcılar'daki bir müzikhole kimlik kontrolü yapan sivil kıyafetli polis  gibi giden Cesim Gelturan, Cihangir Nurçin, Yıldırım Ağbaba, Yusuf Kılıç ve  Mehmet Fuat Balka'nın, mağdur C.K'yi saçlarından sürükleyerek kaçırdıkları, Cesim  Gelturan, Yusuf Kılıç ve Cihangir Nurçin'in mağdura Mehmet Duran'a ait evde  birçok kez cinsel saldırıda bulundukları iddia ediliyordu.


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